Ex Filantropica: realizzazione di una impresa solidale

Nella giornata di ieri laha prima depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Canosa larelativo alla destinazione d'uso dei locali della sede dell'Associazione "La Filantropica" in Piazza Vittorio Veneto, e poi, ha incontrato il Sindaco di Canosa Roberto Morra comunicando ufficialmente le proposte del sodalizio rappresentato. "Lachiede la revoca immediata del bando per palese volontà popolare anche alla luce di quanto scritto dalla Sovrintendenza." – Inizia così la missiva depositata dallache consta di 70 socie attive - "quale privata e di mera ristorazione sia per stridente attività rispetto alla Cattedrale di San Sabino, a cui il locale è annesso, sia perché il nostro Comune trarrebbe maggiore profitto da una destinazione differente offrendo servizi utili alla stessa Comunità .Proponiamo perciòNon chiediamo una sede solo per noi perché ciò che ci sta a cuoreProponiamoper incrementare da un lato il turismo e dall'altro i servizi ai cittadini più fragili come disabili, ammalati, anziani. L'unico modo per fare ciò è una impresa solidale che vendendo prodotti tipici e souvenir, magari donati da imprenditori illuminati, possa accogliere i turisti e nel contempo con il ricavato offrire i servizi utili alla città.e un piccolo angolo ristoro permetterebbe un servizio di accoglienza al turista fungendo anche da sportello info. Si darebbe opportunità di lavoro, creando una simile impresa, in quanto non più del 50% potrebbe essere di volontari, il resto saranno lavoratori. Lo spazio esterno permetterebbe altre attività anche di laboratorio ambientale e artigianato e la realizzazione di eventi di prevenzione e culturali che coinvolgano giovani e meno giovani. Usufruendo delle nostre professionalità e di quelle delle associazioni che condividono la nostra proposta cioèoltre alladichiariamo la nostra disponibilità a supportare la S.V nella realizzazione di