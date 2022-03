Emergenza Ucraina: istituito un “Centro di registrazione"

"A seguito dell'incontro fra Prefetto e i Sindaci della Provincia di Barletta Andria Trani, - spiega il Sindaco di Canosa ,- sono state emanate, delle indicazioni operative al fine di coordinare nella nostra provincia il flusso dei profughi provenienti dall'Ucraina. Il Comune di Canosa di Puglia ha istituito un "Centro di registrazione" presso l'ufficio anagrafe. I cittadini ucraini e i loro familiari censiti ci daranno indicazioni utili sulla presenza di profughi nel nostro comune per poter erogare servizi essenziali come quelli sanitari e scolastici.A tal proposito il Comune di Canosa ha messo a disposizione della Prefettura i primiNei prossimi giorni verrà pubblicata una manifestazione di interesse per acquisire la disponibilità da parte dei cittadini ad ospitare presso immobili privati cittadini ucraini in fuga dalla guerra."