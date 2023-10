Elaborare ed attuare una strategia di sviluppo turistico unitario nella BAT

"I dati presentati al TTG di Rimini sull'andamento turistico in Puglia nei primi otto mesi del 2023, elaborati dall'Ufficio dell'Osservatorio Turistico Regionale, sono positivi e meritano attenzione da parte di Istituzioni, Associazioni di categoria ed operatori del settore". Ad evidenziarlo è il presidente della Confesercenti Provinciale BAT,"Il dato sicuramente più significativo è quello relativo alla crescita degli arrivi e delle presenze straniere, una tendenza presente da anni che conferma il suo andamento di crescita e che andrà consolidato con opportune politiche di sviluppo. Arrivi e presenze straniere che non si limitano più a provenienze di corto raggio, a cui eravamo abituati (Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito) ma interessano anche provenienze a lungo raggio ( in particolare USA, Australia, Canada, Brasile). Relativamente al turismo domestico, - prosegueabbiamo un dato complessivo di tenuta nei valori assoluti, ma una disomogeneità preoccupante tra le province; su arrivi e presenze cresce solo Lecce, Bari cresce di poco solo sugli arrivi segnando un -3.3% sulle presenze, il resto delle province sono in negativo. Per quanto riguarda la provincia di BAT si registrano 122.000 arrivi, che rappresentano appena il 4% degli arrivi regionale, e 280.000 presenze pari al 2% del dato regionale con una permanenza media di 2,3 notti a fronte di un 3,8 di media regionale.Qualificazione dell'offerta, delle competenze e delle strutture turistico-ricettive sono i primi tre nodi che bisognerebbe aggredire; tale lavoro potrà avere risultati positivi solo se inseriti in una programmazione, che coinvolga i vari portatori di interessi e supporti la necessaria collaborazione tra pubblico e privato."