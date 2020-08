Effetto wow per "Accad(d)e"

Interesse, curiosità e attenzione costante per il romanzo d'esordiodi, giovane scrittrice canosina, che l, a seguito dei deferenti saluti del presidente, si è onorata di ospitare e presentare al pubblico lo scorso martedì. "Coraggio, forza, intense emozioni, una feconda platea e galvanizzanti letture con sottofondo musicale hanno caratterizzato il nostro salotto letterario e in un solo istante tutti eravamo parte integrante della sua storia." Esordisce così, coordinatrice ARS 1372, nelle dichiarazioni rilasciate a margine dell'incontro, autrice diromanzo thrilleredito dache ha avuto luogo presso la sede di Last1372, su gentile concessione dell'in via Crispi n.13 a Canosa di Puglia(BT). "Un po' come nelle note di 'Take on me' degli A-ha. Un effetto magico e dirompente destato e assicurato dalle indiscusse doti tecniche e artistiche di Maria Fonte Fucci."- Continua-"Si legge tutto d'un fiato è la speranza di chiunque si affacci al mondo della scrittura. I docenti di scrittura creativa enfatizzano l'importanza del cosiddetto effetto 'WOW' e del colpo di scena. Ebbene sí, Accad(d)e si legge tutto d'un fiato e alla fine di ogni paragrafo ci si sorprende ad esclamare WOW!. WOW per la curiosità che riesce a suscitare che induce a non voler sganciarsi da quelle pagine. WOW per la chiarezza e la precisione con la quale descrive i profili psicologici, a volte attingendo anche ad aggettivi attinenti alla sfera fisica che meglio esaltano lo stato d'animo. WOW per il colpo di scena finale. WOW per la forza e il coraggio di aver scelto un tema d'esordio tanto delicato: la violenza di genere. Che sia d'esempio per tutti noi,"- conclude la presentatrice della serata- "che infondi forza e coraggio per riuscir a trasformare il dolore in arte. Questo è il nostro augurio e speranza. Lode e merito alla nostra autrice canosina, Maria Fonte Fucci." Gli applausi finali, la consegna del dono da parte del presidente Last1372,, le foto di rito e il firmacopie hanno concluso l'incontro con la scrittricetra luci soffuse, silenzi, echi delle voci in una grotta tipica canosina restaurata, con le ombre delle persone riflesse sulle pareti, in un intreccio di elementi caratteristici e realistici di un romanzo thriller.