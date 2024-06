E se… Il ritorno letterario di Maria Fonte Fucci

Dall'annuncio sui social alla realtà di queste ore che confermano l'uscita del secondo lavoro letterario diS'intitolail nuovo libro che segue il romanzopubblicato nel 2020 da, avente come filo conduttore il tema del femminicidio. La canosinaè docente di economia aziendale che attualmente insegna in Trentino Alto-Adige e nelle vacanze ritorna spesso nella sua città natia. Appassionata di psicologia e casi di cronaca, di libri e viaggi. Dopo la laurea in Economia e commercio ha proseguito gli studi fino a conseguire una seconda in Scienze psicologiche con diversi master in ambito economico e didattico. Ha ripreso in mano la penna grazie alla stesura di una sceneggiatura teatrale dopo diverse esperienze nell'ambito della recitazione amatoriale. Due amiche con due vissuti diversi, accomunate dalla scelta di un uomo sbagliato, sono le protagoniste del libroin un viaggio nelle menti, negli stati d'animo e nelle fragilità delle stesse."Quando ho cominciato la stesura di questo libro - esordisce così l'autricenella presentazione di- ho sperato che molti, che vivono relazioni e situazioni disfunzionali, potessero riconoscersi in questi personaggi e non sentirsi diversi ma 'normali'.La situazione peggiora se il legame di dipendenza viene a crearsi con una personalità narcisistica priva di empatia e con una smisurata necessità di approvazione ed elogi. Il narcisista riesce a dominare la relazione mentre l'altra persona cerca in ogni modo di soddisfare i suoi bisogni, di giustificarlo, disperandosi, annullandosi e perdendosi. Perdendo anche a volte il senso di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato come per i personaggi di questo libro." Storie intriganti, ricche di colpi di scena che invitano alla lettura e al contempo a non arrendersi ed a saper riconoscere i primi campanelli d'allarme diche possono causare ripercussioni psicologiche o, a volte, anche fisiche, attraverso "manipolazioni" emotive, controlli eccessivi e mancanza di rispetto per i confini personali.Riproduzione@riservata