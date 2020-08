Maria Fonte Fucci incontra il pubblico

Oltre tremila visualizzazioni e centinaia di condivisioni su Facebook sono state conteggiate in poche ore dalla presentazione del libro intitolatoedito dadisuL'autriceè docente di materie tecnico-economiche in istituti tecnici del Nord Italia che in questi giorni sta trascorrendo le meritate vacanze asua città natìa. Per dieci anni consecutivi,ha partecipato al Coro della Desolata, la processione del sabato mattina che conclude i riti della settimana santa canosina. Da circa quattro anni ha cominciato a coltivare la passione per la recitazione che le ha dato l'opportunità e lo stimolo giusto per provare a riprendere in mano quella penna, dopo averla riposta nel cassetto nel periodo adolescenziale, e di mettersi in gioco con questa prima opera.La trama del romanzoil primo dell'autriceriporta :"per Giacomo è una serata come le altre. Sa già che, una volta oltrepassata la porta della sua casa, un muro di ostilità gli si parerà innanzi. Come ormai succede da tanto tempo. Da troppo. Le responsabilità che gravano sulla sua schiena sono più forti di qualsiasi altra cosa, più forti anche della pensione che ha raggiunto dopo anni di sacrifici. Traguardo che passerà, come sempre, sotto una crudele indifferenza. Eppure la visita inattesa di Manuel, il vicino, dà una piega diversa a una serata buia come l'appartamento di Giacomo. Perché Manuel non è solo: con lui, una ragazza timida, quasi timorosa. Una ragazza che, dopo poche ore, tornerà a bussare alla porta di Giacomo, ma questa volta ad aprire sarà Marisa, sua moglie, una donna squassata da un dolore troppo grande da poterlo descrivere. Basta uno sguardo, e Marisa capisce tutto. Un altro mostro ha messo piede nel loro caseggiato. Un mostro dalle fattezze di angelo. Come colui che, molti anni prima, stravolse la loro famiglia.Per le prime risposte c'è l'fissato allediche avrà luogo a, in viapresso la sede dell'associazione culturalepromotrice ed organizzatrice dell'evento. Per l'occasione interverranno: il professor(Presidente Last 1372) per i saluti e la dottoressa(Responsabile ARS 1372) che dialogherà con l'autriceall'esordio letterario e alla sua prima uscita con il pubblico, nel rispetto dei limiti anti Covid con l' obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie (mascherine) presso la sede dell'incontro.