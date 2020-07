Donazione di cornee all'Hospice di Minervino Murge

Donazione di cornee oggi all'la prima della Regione Puglia. A donare é stato un uomo che aveva espresso la volontà di essere un donatore, volontà che é stata sostenuta anche dalla sua famiglia. Il prelievo di cornee è stato eseguito nelle stessa struttura dove il direttore sanitario Francesco Di Nardo ha predisposto un luogo adatto alla donazione. Sono intervenuti da Andria,, coordinatore trapianti della Asl Bt ereferente dello stesso gruppo di lavoro. Le cornee sono state inviate alla banca degli occhi di Mestre. 'Un luogo di sofferenza diventa un luogo di speranza - dichiara, Direttore Generale Asl Bt - ringraziamo la famiglia del donatore per questo gesto di amore nei confronti della vita. Il fatto che la donazione sia avvenuta in un hospice, ed è la prima volta che accade in Puglia - sottolinea la sensibilità e l'altruismo di chi ha scelto e di chi ha sostenuto la stessa scelta'.