Donare sangue: un gesto d'amore per il prossimo

Anche quest'anno ilsi impegna – come già anticipato in altri post e comunicati stampa – pertramite la prepostapromossa e voluta, ormai da tre anni, dal Distretto 2120-Puglia e Basilicata. Nell'arco trainfatti, in sinergia e con l'ausilio indispensabile delle sezioni locali diche si occupano di tale pratica volontaria, il Rotary onorerà al meglio la ricorrenza del 23 febbraio (giorno in cui cade il 118° anniversario dalla fondazione a livello internazionale dell'associazione), individuando ben tre giornate utili alla donazione. Chiunque, quindi, potrà recarsi al centro trasfusionale presso ilsempre dallenelle ultime due date (quindiinoltre, sarà possibile sostenere una delle due associazioni, a discrezionale scelta del donatore. Donare sangue è un atto di civiltà ed amore verso il prossimo. Soprattutto in un periodo storico estremamente complicato e travolto da aspri conflitti (Ucraina) e devastanti terremoti (Turchia-Siria), un simile materiale organico può essere prezioso come l'oro, indispensabile per salvare vite. La volontà del Rotary, al pari delle associazioni che lo affiancano e come già fatto in passato per la donazione di organi, si manifesta nel sensibilizzare e nell'invitare tanti cittadini all'appello al fine di mostrare vicinanza e solidarietà, anche raccogliendo qualche beneficio in salute per se stessi.comunque, non finisce qui: nella serata del 23, con gli amici del Club di Barletta e con i ragazzi dei rispettivi Rotaract, si terrà nella città della Disfida, presso la sala ricevimenti "Il Brigantino 2", una conferenza dal titoloin cui si parlerà degli ultimi progressi tecnologici applicati alla medicina, alla presenza di dottori ed esperti.