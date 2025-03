L'AVIS Canosa invita a donare sangue

Nelle mattinate didalle ore 8,00 alle 10,30 circa si terrà la donazione straordinaria di sangue che avrà luogo presso l'Unità di Raccolta Fissa, sita al primo piano dell'Ospedale di Canosa di Puglia. "Si ha l'opportunità di fare la differenza, di diventare un eroe silenzioso!" Riporta così l'invito dell'a partecipare alle giornate di donazione straordinaria di sangue e plasma. L'ha inoltre comunicato che è obbligatoria la prenotazione all'utenza telefonicaanche attraverso whatsapp. E' trascorso un mese dall'assemblea annuale cittadina dell'che ha eletto il nuovo consiglio direttivo. E'lache succede all'uscente Marta Capozza, dopo 8 anni alla guida del sodalizio canosino. Eletta all'unanimità,avrà come vice presidente(tesoriere);(segretaria) e(consiglieri), a cui si uniscono, volontari del Servizio Civile Universale.è l'incipit della mission che il nuovo gruppo direttivo vorrebbe portare avanti. "L'adesione di più giovani rispetto al precedente consiglio direttivo fa ben sperare; occorre guardare al futuro, stare al passo con i tempi, per portare avanti le attività di promozione e sensibilizzazione alla donazione del sangue. Un doveroso ringraziamento va alla past president Marta Capozza e al direttivo uscente, per il lavoro e l'impegno profuso. Al nuovo direttivo non resta che farne tesoro e proseguire in continuità e con nuove e tante iniziative, con l'unico obiettivo di sensibilizzare più gente possibile alla donazione del sangue." Due domeniche di donazione straordinaria di sangue sono in calendario per Pasqua 2025.Donare sangue può salvare la vita di molte persone. Il sangue infatti è una risorsa fondamentale e non sostituibile. La donazione del sangue aiuta a tenere la salute sotto controllo grazie alle analisi preliminari che vengono effettuate a coloro che donano aventi età compresa tra i 18 e i 70 anni, e peso maggiore di 50 kg. La donazione del sangue è un atto di generosità che non comporta rischi per sé.Riproduzione@riservata