Donare sangue non è mai un gesto banale

Si rinnova anche per quest'anno la collaborazione tra l'organizzato col sostegno die in collaborazione con le associazioni "Amesci" e "Sportform". Nei giornisi potrà accedere a visite mediche gratuite nell'ospedale da campo allestito in piazza Vittorio Veneto con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione primaria delle malattie. L'Avis, da sempre attenta al tema della prevenzione in un'ottica di garanzia sia di chi dona il sangue che di chi lo riceve e da sempre attiva nella diffusione dei corretti stili di vita soprattutto tra i giovani, ha accolto con entusiasmo l'invito rivolto dalle organizzatrici e si è mobilitata affinché fosse presente anche laa partire dallee fino allecirca, il personale medico e paramedico della ASL BT guidato dal, accoglierà quanti vogliano donare sangue. "affermapresidente dell'Avis di Canosa – L'invito è rivolto a tutti, sia a coloro che sono già donatori che a coloro che vogliano affrontare questa esperienza per la prima volta. La donazione di sangue è sicura e soprattutto è utile per sé e per gli altri". Si consiglia a quanti vogliano donare sangue di consumare una colazione leggera composta da caffè e thè poco zuccherati o succhi e biscotti secchi no latte e derivati o brioches. Ricordiamo che lae per i l"Rivolgo, il mio ringraziamento ai responsabili di Campus 3S per averci coinvolto" - conclude la presidente Capozza - "tramite le referenti comunali Carmela Custode e Rosanna Tucci. Grazie a questo grandioso sforzo organizzativo molti nostri concittadini, che non riescono a curarsi adeguatamente anche per motivi economici, potranno usufruire di visite mediche gratuite e da oggi curarsi un po' di più".