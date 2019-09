Don Michele Pace alla Parrocchia di Gesù Liberatore

Con la celebrazione della messa che sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria,avrà inizio il ministero di parroco dila, in calendarioalleIl nuovo parroco che subentra a Don Vito Miracapillo, è cresciuto a Minervino Murge (BT), prima di frequentare il Seminario Diocesano di Andria nel settembre del 1994 e completare la sua formazione presso il Pontificio Seminario Regionale "Pio XI" di Molfetta,nel maggio 2008.ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica Pugliese "Regina Apuliae" di Molfetta e la Licenza in Dottrina Sociale della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Ordinato Diacono il 26 dicembre 2007 e Presbitero il 13 settembre 2008. Da settembre 2007 a settembre 2008 è stato Vicario parrocchiale nella Parrocchia Maria Addolorata alle Croci di Andria. Da settembre 2008 a giugno 2011 è stato Vicario parrocchiale nella Parrocchia San Paolo Apostolo di Andria. Da giugno 2011 è stato Vicario parrocchiale nella Parrocchia-Santuario Maria S.S. dell'Altomare di Andria. Dal settembre 2008 ha insegnato Religione Cattolica prima presso la Scuola Media Statale "A. Manzoni" di Andria, e poi presso in Liceo Scientifico "R. Nuzzi" e il Liceo Classico "C. Troya" di Andria. Ad aprile 2014, è stato nominato Assistente diocesano del Movimento Studenti di Azione Cattolica Italiana e a maggio 2015, nominato Assistente Nazionale del MSAC. A gennaio 2016 viene nominato Assistente nazionale del MIEAC - Movimento di impegno educativo di Azione Cattolica. Nel 2018 è rientrato nella Diocesi di Andria come Direttore dell'Ufficio di Pastorale sociale e lavoro, giustizia, pace e salvaguardia del creato e come collaboratore di Don Vito Miracapillo di Gesù Liberatore, parrocchia della quale è il nuovo parroco. I parrocchiani invitano tutta la comunità a partecipare alla celebrazione eucaristica di mercoledì.