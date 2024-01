Canosa: Memoria liturgica di San Giovanni Bosco

Ilsi celebra la memoria liturgica di, nato a Castelnuovo d'Asti nel 1815 e deceduto a Torino il 31 gennaio 1888. Trascorse l'infanzia in condizioni di povertà. Ordinato sacerdote, sulla scia di San Francesco di Sales elaborò un modello pedagogico e apostolico ispirato all'amore per i giovani. Interpretò in particolare il disagio spirituale di quegli adolescenti che, subendo il passaggio dal mondo agricolo a quello preindustriale, percepivano come lontana la pastorale tradizionale.un maestro per l'educazione, la cui attualità nel metodo educativo sostiene e illumina ancora oggi l'itinerario delle Scuole e la formazione dei giovani. È una Scuola basata sulla serenità e sull'allegria, sulle riflessioni e sul comportamento, sulla prevenzione non sulla repressione., grande conoscitore della psicologia infantile, sostenuto dalla cultura pedagogica cristiana, nello stemma dei Salesiani è raffigurato con il foglio e la penna, che oggi anche in chiave digitale, ma sempre manuale, rappresentano l'opera del bambino che apprende con le conoscenze oggettive, con la coscienza soggettiva. Fondò i Salesiani, la Pia Unione dei Cooperatori Salesiani e, con santa Maria Mazzarello, le Figlie di Maria Ausiliatrice.è il patrono di educatori, studenti, giovani ed editori., laguidata daha reso noto il programma delle celebrazioni in onore diche ricorre nella giornata delNei giorni del triduo e della Festa Liturgica, la messa sarà celebrata alle ore 18.30.si terrà anche la" che avrà luogo nel salone parrocchiale a partire dalle ore 19,00. La storia riporta che dopo la catechesi,offriva pane e salame ai suoi ragazzi mentre giocavano in allegria e spensieratezza nell'oratorio. Un gesto di bontà e amore che illuminava il cuore.Riproduzione@riservata