Canosa: Il diacono Antonio Del Latte collaboratore alla Parrocchia Gesù Liberatore

Don Domenico BASILE è nominato Vicario Generale e Moderator Curiae e responsabile del clero giovane del primo decennio di ordinazione;

Don Vincenzo DEL MASTRO è nominato Parroco della Parrocchia Madonna della Grazia in Andria;

Padre Vincenzo Pinto, S.C.J. è nominato collaboratore del Parroco della Parrocchia S. Michele Arcangelo e San Giuseppe in Andria;

Diac. Antonio DEL LATTE è nominato collaboratore del Parroco della Parrocchia Gesù Liberatore in Canosa di Puglia;

Don Adriano CARICATI è nominato Assistente ecclesiastico diocesano del MEIC;

Don Cosimo SGARAMELLA è nominato Consulente ecclesiastico diocesano dell'UCID;

Don Sergio DI NANNI è nominato Assistente ecclesiastico diocesano dell'AIMC;

Don Angelo CASTROVILLI è nominato Direttore del Circolo diocesano dell'UAC;

L'Accolito Antonio GRANATA, seminarista di VI anno di teologia, è nominato collaboratore del Rettore del Seminario Vescovile e collaborerà con il Parroco della Parrocchia San Michele Arcangelo e San Giuseppe in Andria.

Vicario Giudiziale: Don Vincenzo Del Mastro

Difensore del Vincolo: Don Pasquale Gallucci

Promotore di Giustizia: Don Antonio Tucci

Notaio: Don Leonardo Lovaglio

Lo scorso 17 settembre a conclusione della celebrazione, presieduta dal Vescovo, del triduo di preparazione in onore dei Santi Patroni di Andria : S. Riccardo e Maria SS. dei Miracoli,ha comunicato alcune nomine per la Chiesa di Andria. Il Vescovo Mons. Luigi Mansi ha formulato l'augurio, ai presbiteri e ai diaconi, per un ministero fecondo a servizio di Dio e del suo Popolo.Infine ha provveduto a rinnovare l'organico del Tribunale Ecclesiastico Diocesano, che sarà così composto: