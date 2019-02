Direzione Italia–Fratelli d'Italia:inaugurazione nuova sede

Sarà ubicata inlache per anni è stata collocata in piazza Vittorio Veneto dopo la ultradecennale permanenza di A.N, M.S.I. ecc. "Con la firma delrecentemente sottoscrittoè anche un po' simbolica l'inaugurazione che si terràOltre alla presenza dell'europarlamentareda sempre attento al nostro territorio ed alle nostre iniziative, ci saranno altri rilevanti esponenti della nostra componente politica: dall'onorevoleadrispettivamente parlamentare e segretario e consigliere regionale di Fratelli d'Italia, a, segretario e consigliere regionale di Direzione Italia, a Raimondo Lima, segretario provinciale di Fratelli d'Italia". - Esordisce così Il coordinatore cittadino, Direzione Italia–Fratelli d'Italia,- "Con l'inaugurazione della nuova sede,Per i non adetti ai lavori, può disorientare il distreggiarsi tra sigle e posizionamenti nel panorama politico attuale in continuo cambiamento. Quello che però deve essere oggetto di considerazione è la coerenza delle appartenenze, lo stare sempre dalla stessa parte, il riferimento e la condivisione sempre della medesima base valoriale, del continuo impegno politico a servizio della propria comunità, senza lo svegliarsi ai ciclici opportunismi elettorali.Conseguentemente a Canosa l'attività del nostro gruppo continuerà come sempre ad essere presente, ad essere di impulso per stimolare l'amministrazione di fronte alle tante difficoltà della città che continua ad arretrare su tantissimi temi.Noi ci siamo ed intendiamo fare fino in fondo la nostra parte mettendo in campo la nostra esperienza nel rispetto delle aspettative e dei ruoli che i concittadini ci riservono".Il Coordinatore cittadino, Direzione Italia–Fratelli d'Italia,onclude: " L'appuntamento quindi è per leLa cittadinanza tutta è invitata a partecipare: amici, simpatizzanti e singoli cittadini che intendono dare un segno concreto di partecipazione. Vi aspettiamo"