La salvaguardia dell'ambiente: un diritto umano fondamentale

Non ha tradito le attese e le aspettative il convegnoche si è svolto, presso la sala convegni della Residenza Socio SanitariaUna platea numerosa e partecipe, molti giovani studenti tra il pubblico, ha seguito con attenzione gli interventi dei relatori, a partirepresidente della F.I.D.A.P.A di Canosa di Puglia,presidente del Rotary Club Canosa,promotori ed organizzatori, unitamentehe ha fatto da moderatore del convegno, dall'alto della sua esperienza professionale legata anche alleconsulenze in materia di reati ambientali fornite alle Direzioni Distrettuali Antimafia e alle Procure della Repubblica, di ausiliario di polizia giudiziaria in più occasioni della Agenzia delle Dogane in tema di esportazione dei rifiuti, tanto da ricevere nel 2017, ilPiù volte è stato evidenziato chea lotta alle ecomafie deve essere una delle priorità inderogabili sia da parte delle istituzioni governative e pubbliche, che delle associazioni sociali, economiche, politiche e culturali del territorio, dove ognuno deve fare la sua parte, responsabilmente, a partire da una maggiore formazione civica e di informazione sul grande valore delle risorse ambientali. Le donne e la loro capacità di opporsi con coraggio ai vari contesti di illegalità sono state degnamente rappresentate dai, le due eccellenti ospiti del convegno che in questi anni sono state accomunate dalla battaglia contro le Ecomafie, una piaga di grande attualità. La via dello smaltimento illegale, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti industriali, continua a essere una delle più battute, in tutto il mondo. Una triste realtà, che coinvolge anche l'Italia: milioni di tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, gestiti illegalmente dalle cosche mafiose. Le rotte dei traffici coinvolgono quasi tutte le regioni e si proiettano su scala mondiale, in molti stati esteri. I flussi non sono più unidirezionali e non riguardano solo i rifiuti del meridione che vanno verso settentrione: i traffici seguono rotte internazionali, dal sud al nord Europa e in Cina.» ha dichiaratoottoressaingegnere per l'ambiente e il territorio e giornalista de "Il Mattino" in un passaggio del suo intervento ben dettagliato. ". L'espressione, nata per indicare i roghi di rifiuti derivanti dallo sversamento illecito, non può essere utilizzata impropriamente per descrivere una regione ricca di risorse e bellezze. Sul territorio c'è l'impegno di tanti uomini e donne che ogni giorno lavorano per attuare percorsi di crescita sociale, economica, culturale e di resistenza civile contro i reati ambientali che danneggiano gravemente anche la salute dell'uomo. "Se la camorra ha assassinato il nostro paese, 'NOI' lo si deve far risorgere, bisogna risalire sui tetti a riannunciare la 'Parola di Vita'». Evocando il ricordo diparroco di San Nicola a Casal di Principe, assassinato dai killer della camorra, il 19 marzo 1994nel giorno del suo onomastico, lasciando un profondo segno nella società campana, ha concluso il suo discorso la giornalista, tra gli applausi del pubblico che ha assistito ad alcuni passaggi dei suoi reportage di cronaca. E' stata autrice di servizi dal Casertano ad alta densità camorristica e ad alto tasso di illegalità, come Casal di Principe e Orta di Atella, subendo in questi anni minacce e intimidazioni, una delegittimazione costante, che spesso,Non da meno l'intervento della relatrice, direttore del consorzio PolieCo, che vigila sul corretto riciclo dei rifiuti di plastica. Ha esordito evidenziando che il trasporto e il recupero illegale dei rifiuti di plastica è il nuovo business della criminalità organizzata internazionale. Un giro d'affari da milioni di euro, attraverso carichi che partono da tutt'Italia, arrivano in Cina-India-Malesia e poi rientrano sotto forma di utensili (giocattoli, ma anche contenitori per il cibo o biberon per i neonati) realizzati con plastica inquinata da ogni tipo di sostanza. Da anni, la dottoressaè impegnata in prima linea attraverso attività di contrasto del traffico illecito dei rifiuti e a lei sono riconducibili importanti contributi in inchieste giudiziarie che hanno condotto alla scoperta di esportazioni illegali di rifiuti, in particolare verso la Cina. Da diversi anni le sue attività sono rivolte alla nascita di nuovi modelli di sviluppo ecosostenibili, orientati all'affermazione di una nuova giustizia ambientale. "Ognuno di noi deve essere sentinella sul proprio territorio, deve avere occhi aperti e curiosità accesesulla tracciabilità degli stessi, perseguendo l'obiettivo comune di un'azione incisiva a tutela dell' ambiente e della salute. Non arrendersi mai!". E' l'appello rivolto ai presenti dalla dottoressauna donna determinatacoraggiosa a contrastare il traffico illecito dei rifiuti, senza mai demordere.Di rilievo anche la testimonianza del tenente colonnello, intervenuto al convegno che da comandante del Nucleo Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto ha coordinato la più importante indagine sul traffico internazionale di rifiuti speciali denominatadel 2011 conclusasi con 54 persone arrestate, tra le quali rappresentanti di società operanti nel settore del recupero e riciclaggio di rifiuti speciali, spedizionieri doganali e agenti di compagnie di navigazione, tra cui anche alcuni operatori di etnia cinese. Per l'occasione è tornata a parlare di ambiente, la dottoressacon la presentazione del Rapporto Ecomafia di Legambiente del 2018 che rivela i settori dove opera la criminalità organizzata, in particolare nel business dei rifiuti, dal traffico allo smaltimento di quelli speciali.è la regione in cui si concentra il numero più elevato di illeciti ambientali (14,6% del totale nazionale), seguita dalla Regione Sicilia, Puglia, Calabria, Lazio (che si posiziona al primo posto come Regione del centro Italia) e Liguria (prima al Nord).A conclusione dell'intervento della dottoressa Lombardi, vice presidente FIDAPA al convegnoche per i saluti istituzionali ha visto la partecipazione tra gli altri, dellasegretaria della 13ª Commissione permanente(Territorio Ambiente, beni ambientali);del consigliere regionalee dell'assessore alla cultura del comune di Canosa,Tutti, ognuno per i rispettivi ruoli e competenze, darà il suo contributo a difesa dell'ambiente, un diritto umano fondamentale e che l'ambiente sano è un diritto della intera collettività.