Delle Donne non conosce la difficile situazione che il presidio sta vivendo

"Ho letto con attenzione quanto riportato dal Direttore Generale della ASL BT avvocato Alessandro Delle Donne, - spiega il sindaco di Canosa, Roberto Morra - e mi spiace constatare che una richiesta di attenzione e di intervento sulle pericolose criticità che in questo momento stanno investendo il presidio sanitario di Canosa, vengano bollate come "sterili polemiche" quando in realtà il D. G. ha confermato tutte le difficoltà da me evidenziate.

