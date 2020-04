Deceduti altri 3 ospiti della Rsa San Giuseppe

Laha disposto il trasferimento dei 34 pazienti, di cui 4 negativi al Covid 19, della Rsa San Giuseppe di. Isono stati trasferiti presso l'nel primo pomeriggio di oggi. Intanto,."Abbiamo disposto il trasferimento dei pazienti ancora presenti nella struttura - dichiara- dal primo aprile a ieri sono stati trasferiti già 21 pazienti, ora trasferiremo i restanti 34 di cui solo 4 sono negativi"."Abbiamo trasferito i primi 7 pazienti a Bisceglie - dice, dirigente medico della Asl Bt che sta coordinando i lavori nell'osa - per gli altri utilizzeremo anche gli spazi di Canosa dove al momento sono ricoverati 9 pazienti provenienti dalla Rsa Bilanzuoli di Minervino di cui 6 positivi al Covid". In queste ore é attivo nella Rsa di Canosa anche ilche sta eseguendo verifiche di dettaglio sul possesso dei requisiti strutturali e organizzativi della stessa struttura. "Siamo operativi sulla Rsa dai primi giorni di aprile - diceDirettore del Dipartimento di Prevenzione, abbiamo seguito la struttura su tutti i passaggi cruciali"."Nonostante il nostro intervento, nonostante l'invio di personale infermieristico Asl che ha garantito i turni per l'impossibilità della struttura di reperire personale di assistenza, nonostante l'invio di dispositivi di protezione, farmaci e strumenti per il controllo clinico dei pazienti - concludeDirettore Generale Asl Bt - constatiamo le difficoltà della gestione della struttura e per questo ci stiamo organizzando per fare in queste ore il trasferimento dei pazienti".