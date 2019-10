Crollo di calcinacci da Palazzo Sinesi

Chiuse al traffico Via Giuseppe Verdi e Vico Antonino adopo la caduta di calcinacci daI calcinacci non ancora raccolti in via Kennedy si sono staccati nel primo pomeriggio e fortunatamente non hanno arrecato danni a persone. Per la messa in sicurezza dell'edificio storico sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e gli addetti ai lavori pubblici del Comune. Gli esercizi commerciali adiacenti a Palazzo Sinesi, sono rimasti chiusi per la presenza delle transenne sul marciapiede che vietano il passaggio.