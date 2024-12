Conoscenze delle funzioni principali dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)

Nell'ambito delle attività di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni è ormai entrato a pieno regime il sito web dell'un'anagrafe unica a livello nazionale istituita dalche raccoglie i dati dei residenti. ANPR consente ai cittadini di tutta Italia di visualizzare i propri dati anagrafici e di fruire di servizi quali autocertificazioni, certificati anagrafici ed elettorali, rettifica dei propri dati, dichiarazioni di residenza, il tutto in tempo reale. Per accedere ai servizi digitali ANPR attraverso il link https://www.anagrafenazionale.interno.it/ è necessario essere muniti dellao, in alternativa, diPerdopo aver effettuato l'accesso, occorre selezionare dalla pagina principale il menu "Area Cittadino" dal quale è possibile scegliere, tra le altre, le sezioni "Certificati", "Rettifica dati", "Cambio di Residenza". I servizi digitali dell'ANPR, oltre che tempestivamente aggiornati, sono sempre a disposizione dell'utenza e sono connessi al Comune, richiedono poco tempo e possono essere gestiti comodamente dai propri dispositivi e in qualsiasi momento, senza necessità di recarsi agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe.Come riportato nella pagina principale del sito web ANPR, gli accessi totali alla piattaforma dall'avvio dell'area servizi anagrafici, alla data del 10 dicembre 2024, sono oltre 31 milioni mentre il servizio più utilizzato è quello delle certificazioni, con quasi 16 milioni di consultazioni: un dato significativo se si pensa alla facilità con cui il cittadino utente può visionare, scaricare e stampare i propri certificati elettorali e anagrafici, il tutto a portata di click e in meno di un minuto, scegliendo se applicare le spese di bollo (pari a 16,00 Euro, da corrispondere all'erario mediante il sistema PagoPA) o se in esenzione (sulla base della motivazione del rilascio, come nel caso delle pensioni estere, delle variazioni toponomastiche avvenute d'ufficio, per le consulenze tecniche e la curatela fallimentare, per interdizioni, inabilitazioni e amministrazioni di sostegno, per adozioni, tutela o affidamento di minori, per separazioni o divorzi, per le ONLUS, per finalità processuali, per le associazioni sportive).Una menzione particolare merita il rilascio dei certificati (in tutto 13 tipologie) per gli avvocati, che possono richiedere tali documenti relativi ai cittadini iscritti all'ANPR per svolgere investigazioni difensive o far valere un diritto in sede giudiziaria: anche questa possibilità, introdotta circa un anno fa, consolida ulteriormente il meccanismo di sburocratizzazione e facilità di accesso ai servizi. Una valida alternativa, quindi, non soltanto alle richieste allo sportello e alla compilazione di moduli, ma anche alle istanze trasmesse con posta elettronica certificata che impongono al personale dell'Ente una serie di procedure (download e protocollazione delle richieste, rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, richiesta eventuale della corresponsione dei diritti di segreteria a mezzo bonifico) che allungano i tempi del rilascio dei certificati.Questo specifico servizio è disponibile nell'area dedicata del portale ANPR per tutti gli iscritti all'albo nazionale degli avvocati presso il Consiglio Nazionale Forense. Per accedere, è necessario autenticarsi con SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. Il sistema verifica tramite interoperabilità con i servizi resi disponibili dal Consiglio Nazionale Forense l'effettiva iscrizione dell'utente. Si possono emettere massimo 30 certificati al giorno. È inoltre possibile presentare la dichiarazione di residenza con una procedura guidata, facile e intuitiva, con una serie di maschere da compilare – dati anagrafici, stato civile e cittadinanza del dichiarante, dati dei componenti del nucleo familiare, dati dell'immobile nel quale ci si trasferisce, allegando la stessa documentazione che si presenterebbe allo sportello dell'Ufficio Anagrafe (in primis il titolo di occupazione di un'abitazione acquistata o locata o in comodato gratuito, elemento necessario ai fini dell'istruttoria della pratica).Nell'ottica di diffondere in maniera capillare la conoscenza delle funzioni principali di ANPR è stato organizzato ache si terrà. La cittadinanza e gli stakeholders (professionisti e consulenti, associazioni del territorio, personale degli istituti bancari, degli uffici postali e dei CAF, etc…), sono invitati a partecipare.