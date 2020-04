Colombe solidali dell'Associazione Pasticcerie Storiche di Bisceglie: Unpli Puglia ringrazia

L', presieduta da, ha versato sul conto attivato dall', nella mattinata di oggi 14 aprile, la somma di 800 euro, frutto della vendita delledel pasticceri associati, fermi per l'emergenza sanitaria, ma attivissimi nella solidarietà. Tale ricavato va a sommarsi ai fondi che il comitato delle Pro Loco pugliesi sta raccogliendo per l'acquisto digià consegnati agli ospedali Covid-19 di Puglia. "Desidero esprimere sincera, affettuosa e d enorme gratitudine all'Associazione delle Pasticcerie Storiche di Bisceglie, al suo presidente Salerno, a ogni singolo pasticcere per la nobilissima iniziativa solidale", esprime così la sua emozione il presidente delle Pro Loco pugliesiin seguito alla donazione da parte dei pasticceri biscegliesi associati, ". E' simbolo di condivisione, umanità, sensibilità. E' l'immagine della Puglia che si stringe e si adopera per risollevarsi"."Un Grazie speciale lo dedichiamo a tutti coloro che hanno creduto in noi, non solo nella bontà artigianale della Colomba Solidale, ma gente, come la signora Ketty che ha donato oltre il costo simbolico del dolce, NoLogo per aver curato la grafica, i punti di ritiro per la disponibilità e sopratutto all', consapevoli del buon cuore che insieme avremmo alimentato la campagna per sostenere la sanità con l'acquisto di ventilatori polmonari", spiega"Oltre alla raccolta fondi a sostenere il già avviato progetto con la, abbiamo. Con cuore e testa alta insieme possiamo fare grandi cose, ognuno nel suo piccolo come sta già accadendo, stiamo vivendo una fase di evoluzione nella nostra comunità, non lasciamoci sfuggire questa opportunità. Auguri a tutti e sosteniamoci ora più che mai".Raccolta fondi UNPLI Puglia – emergenza COVID-19N. CONTO CORRENTE 1000/00145246INTESTATO A UNPLI PUGLIAIBAN IT59Y0306909606100000145246BANCA Intesa Sanpaolo S.P.A. Piazza Paolo Ferrari, 10 Milano 20121con ilalato fra due serpenti,emblema antico di buoni medicamenti.