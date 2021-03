Clean Cities: ripartiamo dalle città

, è lache si terrà l, nel rispetto dei protocolli anti Covid. Due giorni di iniziative online per puntare i riflettori su transizione energetica e lotta al cambiamento climatico.punta i riflettori sul ruolo delle città per una ripartenza in chiave ecologica. Un viaggio in 14 capoluoghi italiani che promuove unapiù elettrica, più sicura e più condivisa, sollecitando le politiche locali verso nuovi modelli di mobilità sostenibile. Il programma diannuncia la presentazioneInterverranno:assessore alle Infrastrutture, Opere pubbliche, Mobilità sostenibile e Accessibilità Comune di Bari;, responsabile Mobilità dolce Legambiente;Ufficio scientifico e responsabile Ecosistema Urbano Legambiente;, responsabile Pianificazione strategica e Mobilità sostenibile di Legambiente Puglia; Roberto Antonacci, presidente di Legambiente Eudaimonia Bari; Nico Capogna, CEO Pin Bike; Savino Ingannamorte, coordinatore Link Bari; Modera: Ruggero Ronzulli, direttore di Legambiente Puglia. In diretta streaming sulle pagine Facebook di Radio Staffetta-ANGinRadio e Legambiente Puglia.Il programma diannuncia alle ore 11.30 la conferenza stampa di presentazione pagella di Bari di Clean Cites. Interverranno: Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia; Antonio Decaro, sindaco di Bari (in attesa di conferma); Vito Bruno, direttore di Arpa Puglia; Roberto Antonacci, presidente di Legambiente Eudaimonia Bari; Andrea Poggio, responsabile Mobilità sostenibile Legambiente. Andrà in diretta streaming sulla pagina Facebook di Legambiente Puglia