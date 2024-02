Cibo e ospitalità al workshop B2B di Wine Pleasures

Dalsi terrà la seconda edizione del workshop, in Puglia presso l'Hotel Cala Ponte aParteciperanno all'evento le cantine provenienti da vari Paesi:Toscana, Abruzzo, Lazio, Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Portogallo, Croazia, Spagna, Romania. E i buyer internazionali con canali di vendita attivi in Taiwan, Lituhania, Denmark, Canada, USA, Argentina, Norvay, China, United Kingdom, Sweden, France, Latvia, Netherlands.da oltre 20 anni organizza con successo in Europa eventi rivolti al settore del turismo enogastronomico e garantisce professionalità ed esperienza nella selezione dei partecipanti. I buyers con cui opera hanno fatto espressamente richiesta di poter approfondire la conoscenza dellema non possono mancare i produttori europei per dare un taglio internazionale alla manifestazione.L'organizzazione fornisce un'agenda B2B online sulla quale i partecipanti potranno programmare gli incontri prima dell'evento.in cui i produttori si ritrovano a condividere tutti i momenti della giornata con i buyer con appuntamenti scanditi e già programmati al fine di rendere fluido il workshop.per evidenziare e far conoscere tutte le peculiarità e le prelibatezze del territorio. Non banale la scelta della location dell'evento, uno dei luoghi dellaun brand affermato nel mondo dell'ospitalità, rinomata per l'ottima cucina tipica e l'accoglienza professionale dello staff che trasforma il viaggio in un'esperienza memorabile. "Per il nostro gruppo – dichiaraGeneral Manager di Talea Collection, gruppo alberghiero leader in Puglia con le proprietà il boutique hotel La Peschiera, la Masseria Il Melograno ed il Calaponte Hotel – cibo e ospitalità rappresentano elementi chiave del patrimonio della nostra regione e della nostra nazione. Da anni ormai abbiamo intrapreso un percorso virtuoso a favore della valorizzazione del territorio attraverso partnership strategiche con imprese modello: dalla collaborazione con Treccani Accademia con cui abbiamo promosso due Master "Turismo: experience design & destination management" e "La Borgogna in Puglia. Un viaggio alla scoperta della regione di produzione di vini tra le più importanti al mondo" fino alla collaborazione con AIS per la formazione di giovani sommelier".Al termine del B2B, dalseguirà unper sette ospiti internazionali che potranno visitare le cantine e i luoghi di produzione e godere a pieno delle bellezze dei territori, delle autentiche masserie pugliesi, dei vigneti, degli ulivi secolari, oltre che gustare "della nostra regione". Wine Events Worldwide e Wine Pleasures inoltre progettano, sviluppano e gestiscono veri e propri viaggi di degustazione per enoturisti in Francia, Italia, Portogallo e Spagna. Lo staff disi occupa degli annuali e-book - 50 Great Cavas (i 50 grandi Cava), 50 Great Sparkling Wines of the World (i 50 grandi spumanti del mondo), 50 Great White Wines of the World (i 50 grandi vini bianchi del mondo), 50 Great Red Wines of the World (i 50 grandi vini rossi del mondo). Nell'àmbito dei due eventi sopra citati, organizza educational tour (FAM trip) per importatori di vino e di olio EVO in collaborazione con le regioni o i paesi ospitanti. Questi tour consistono nel raccogliere importatori/tour operator e agenti che partecipino a programmi di visita nelle aziende di imprenditori interessati ad esportare i propri prodotti.Tanti vini, ma anche l'ottima Acqua Orsini sponsor della manifestazione.