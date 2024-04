Ciao Luciano, resterai per sempre nei nostri cuori!

Ultimamente la comunità canosina sta vivendo un periodo funesto e luttuoso. Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, vigilia della Domenica dopo Pasqua, si è diffusa la notizia della morte di Lall'età di 59 anni, di professione commercialista. La prematura dipartita che è giunta all' improvviso, ha fatto subito il giro sui social e nella città, doveera conosciuto e stimato come professionista serio e scrupoloso, suscitando cordoglio e dolore. «Abbiamo perso una colonna portante dello studio, un punto di riferimento, sempre disponibile e gentile con tutti.. E' il primo messaggio dei colleghi e collaboratori dello studio, a pochi passi dalla Cattedrale di San Sabino, tutti scossi dalla triste notizia della, un amico prima che professionista con il quale hanno avuto il piacere e il privilegio di lavorare insieme per tanti anni come hanno scritto: Pasquale Schiavo, Sabino Barbarossa, Sabina Barbara Manfredi, Mara Saracino, Simona Inchingoli, Francesco Popolizio, Carolina Di Stasi e Vanessa Napoletano.Si piange la perdita di una persona cara e benvoluta, "l'amico che tutti vorrebbero avere accanto" come l'hanno descritto quanti hanno avuto l'onore d'averlo conosciuto e frequentato, apprezzandone le sue qualità umane e professionali. Una carriera professionale partita dal basso, dall'Istituto "L. Einaudi" per ragionieri e periti commerciali di Canosa di Puglia all'Università di Siena dove si è laureato in Scienze Economiche e Bancarie, cui ha fatto seguito il praticantato fino alla conduzione dello studio in proprio. Conoscenze e competenze maturate nel tempo, dimostrate anche in più ambiti dal sociale al politico, al culturale, allo sport e agli spettacoli di grande rilievo, il suo contributo professionale è stato sempre concreto, fattivo e proficuo.Cordoglio e vicinanza alla famiglia, alla moglie Roberta Malcangio, al figlio Giuseppe, ai genitori e al fratello Mino, è stata espressa dalla F: "il socio Luciano Giuliani, persona mite, professionista stimato e revisore dei conti della FAC". Ha coniugato il sapere con il saper fare la professione del commercialista, caratterizzata dalla molteplicità e complessità degli adempimenti e degli incarichi svolti, esponendosi a diversi tipi di responsabilità nello svolgimento della propria attività, condotta con diligenza, bravura e riservatezza., noi restiamo sempre lì, nella nostra stanza ad aspettare Te che arrivi in studio, rigorosamente sbuffando, per spiegarci le novità professionali e deontologiche, sempre in aggiornamento." Come hanno riferito i suoi colleghi di studio, abbattuti e affranti per la dolorosa scomparsa di. I manifesti affissi in città hanno reso noto che alledi, gli verrà dato l'ultimo saluto presso lacon la celebrazione della santa messa esequiale perche lascia un vuoto incolmabile e un profondo senso di tristezza nella comunità.