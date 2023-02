Carnevale di Putignano: “Orgoglio della Puglia”

La 629^ Edizione delvolge al termine. Attorno al grande temala Fondazione Carnevale di Putignano ha predisposto un cartellone che animerà la cittadina barese fino al 25 febbraio. Un grande ritorno dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia che ha bloccato le sfilate per due anni. Con l'edizione 2023 del Carnevale,è diventataper tutto il mese di febbraiograzie ad un programma di intrattenimento comprendente le sfilate dei maestosii carri allegorici in cartapesta, e gli eventi con ospiti musicali e artistici di richiamo nazionale. La Madrina delè stata l'amata conduttrice televisivaIl presidente della Regione Pugliaha partecipato questa sera alla sfilata del, con la parata dei carri allegorici e delle maschere danzanti per le vie della città. "La Regione Puglia - ha affermato- sostiene il carnevale di Putignano e tanti altri carnevali pugliesi, sta investendo molto su questo particolare tipo di manifestazione perché ci consente di destagionalizzare il turismo e di valorizzare un'antichissima tradizione. Quello di Putignano è uno dei più antichi carnevali d'Europa, e la Puglia dev'esserne orgogliosa. Viva il Carnevale di Putignano!". Ospite d'onore, la conduttrice televisivamadrina del Carnevale: "Una grande emozione, dopo due anni di pandemia questo è davvero un nuovo inizio".si concluderàIl programma delannuncia: start alle ore 13.00. con animazione e spettacoli attorno ai carri di cartapesta posizionati lungo il tradizionale percorso.