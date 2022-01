Carlo Alberto Manfredi Selvaggi è il nuovo Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Puglia,

Il Presidente della Regione Pugliaha incontrato nel pomeriggio di oggi presso la sede della Presidenza il nuovo Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Puglia, PresidenteIn servizio alla Corte dei Conti dal 1997, Procuratore regionale in Molise dal 2013 al 2016 e per cinque anni alla guida dell'Ufficio Requirente dell'Emilia Romagna, il magistrato molisanoè stato nominato Presidente di Sezione per la Puglia. Al termine dell'incontro, il Presidente Emiliano ha donato al dottor Manfredi Selvaggi una ampolla contenente la Manna di San Nicola dandogli il benvenuto, rivolgendo allo stesso l'augurio di buon lavoro.