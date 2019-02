Cardiologie aperte:informazioni e prevenzione

Anche la Asl Bt partecipa alla, la Campagna Nazionale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazioneonlus e daDa oggi al 17 febbraio, dalle ore 9,00 alle 13,00, sarà possibile rivolgersi all'equipe della unità operativa di Cardiologia dell'ospedale Bonomo di, diretta dal. Gli esperti saranno a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, consulenze e indicazioni per la salvaguardia della propria salute cardiovascolare.inoltre adi Puglia(BT) presso l'unità operativa a valenza dipartimentale didiretta dal, i pazienti che hanno già partecipato al progetto di screening metabolico (glicemia, assetto lipidico, peso, circonferenza vita, pressione arteriosa), saranno sottoposti ad elettrocardiogramma e visita cardiologica. Il servizio sarà comunque aperto dalleper informazioni e incontri di prevenzione delle malattie cardiovascolari.