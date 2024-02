Canosa : Va in scena “Il vedovo allegro” con Carlo Buccirosso

(indimenticabile Procuratore Capo napoletano in Imma Tataranni) arriva acon lo spettacoloche si terràpresso il, nell'ambito del cartellone dellascritto e diretto da Carlo Buccirosso in scena sarà il protagonista di una storia particolare, tra ipocondria, solitudine e vedovanza ambientate in un palazzone nel centro di Napoli, con segreti, debiti, e ricerca della spensieratezza. Tre anni dopo la fine della pandemia, Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco, stabilmente affetto da ansie e paure, inquilino del terzo piano di un antico palazzone situato nel centro di Napoli, persa la sua amata moglie a causa del virus, si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato, che lo ha costretto a riempirsi casa della merce invenduta del suo negozio, e a dover lottare contro l'ombra incombente della banca concessionaria del mutuo che, a causa dei reiterati mancati pagamenti, minaccia l'esproprio e la confisca del suo appartamento. Nello spettacoloconci saranno : Gino Monteleone, Massimo Andrei, Elvira Zingone, Davide Marotta, Donatella de Felice, Stefania De Francesco, Matteo Tugnoli. Le scene sono a cura di Gilda Cerullo e Renato Lori; costumi di Zaira de Vincentiis;le musiche Cosimo Lombardi;disegno luci di Luigi Della Monica; aiuto regia di Fabrizio Miano. Ingresso alle ore 20.30,