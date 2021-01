Canosa: un ciclista perde la vita in un incidente stradale

Tragico incidente stradale accaduto quest'oggi intorno allesulle curve che portano all'ingresso diprovenendo da. Sullaun ciclista ha perso la vita investito da un furgone che transitava nella stessa direzione verso Canosa. Sono in corso gli accertamenti per la dinamica dell'incidente, sotto un sole accecante, da parte delle forze dell'ordine intervenute in loco. Il ciclista deceduto sul posto, nonostante l'intervento del 118, è un uomo di 52 anni di professione dottore residente a Canosa. In quell'ora di punta il traffico ha subito forti rallentamenti per permettere tutti i i rilevamenti del caso. Da diversi mesi la S.S. 93 che collegaregistra un aumento di traffico, soprattutto di mezzi pesanti, a causa dei lavori di allargamento a quattro corsie dellaAd aggravare le difficoltà viarie, che si riscontrano nei trasferimenti quotidiani, dopo la vendemmia e la raccolta delle olive, si sono aggiunteUn quadro davvero poco confortante mentreche si ritrovano in pieno inverno ad effettuare un percorso obbligato su strada trafficata.