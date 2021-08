Canosa trovato morto in casa

A Canosa di Puglia, un uomo di 59 anni è stato trovato morto nella propria abitazione in via Flavio Gioia. Molto probabile, l'uomo avrebbe avuto un malore, probabilmente un infarto. Sono stati i vicini di casa ad allertare la Polizia in quanto non lo vedevano da diversi giorni ed insospettiti anche dal cattivo odore che proveniva dall'abitazione. Dall'autopsia potrebbero emergere le cause del decesso.