Canosa: torna in vigore la Z.T.L.

Da oggi e fino al 31 agosto 2020, aestiva che interessa il tratto di corso San Sabino compreso tra via Puglia e via Piave. La Z.T.L. sarà attiva tutti i giorniResta invariata l'Area Pedonale Urbana su Corso San Sabino nel tratto compreso tra via F.lli Bandiera, via Emanuele De Deo e via Giacomo Leopardi, attiva dalle ore 00:00 alle 24:00, tutti i giorni dal 1 gennaio al 31 dicembre. "Con l'arrivo dell'estate e con l'aumento di nostri concittadini che tornano ad utilizzare gli spazi corso San Sabino intorno alla Cattedrale- spiega il sindaco,- ripristiniamo la Z.T.L. al fine di garantire, a tutte le famiglie che frequentano quell'area con i propri figli piccoli, maggior sicurezza in una zona libera dal traffico veicolare contribuendo così a diminuire anche l'inquinamento atmosferico. Abbiamo investito in tutta l'area di corso San Sabino - conclude- importanti risorse per rinnovare l'arredo urbano (panchine, cestini porta rifiuti ecc.) con l'obiettivo di valorizzare una parte importante del centro cittadino permettendo una migliore fruibilità."