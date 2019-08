Canosa Tardo Antica e Medievale:sul cammino del Principe Marco Boemondo d'Altavilla

Gli affascinanti misteri del Principe d'Antiochia ed i suoi legami con la città ed in particolare con il Vescovo Sabino, da scoprire partecipando alla passeggiata archeologica che si svolgerà, a. Alleavrà luogo il tour "organizzato dalla, dall'impresa culturale Tango Renato-servizi per l'archeologia e il turismo e dall'Associazione Amici dell'archeologia, nell'ambito del calendario eventi dell'patrocinato dal Comune di Canosa di Puglia. Si partirà, quindi, dall'affascinanteenorme impianto basilicale ispirato alla Chiesa di Santa Sofia ad Istanbul. Splendidi i suoi mosaici ma ancor di più i maestosi capitelli corinzi figurati originari del precedente tempio etrusco italico del III sec. a.C. Maestranze bizantine ed armene furono importate dall'Oriente ed adoperate per la costruzione di numerose chiese sul territorio, come visibile.Si proseguirà con la visita alzio di Federico II di Svevia, nel cuore del centro cittadino, sepolcro rivestito di marmo pregiato con il prezioso portale di bronzo forgiato da Ruggiero da Melfi, uno dei più antichi d'Europa. Boemondo desiderò essere sepolto nelle vicinanze della tomba del Santo Sabino ma qual era il loro legame? Li dividevano oltre cinque secoli ma tra di loro c'era una forte rapporto, perché?Successivamente, si tornerà indietro nel tempo, raggiungendo il, il più grande del Sud Italia, edificato dal vescovo Sabino durante il suo longevo operato di cristianizzazione del territorio. L'incessante edificazione di basiliche voluta dal Santo è l'emblema dell'importanza ricoperta dalla diocesi primaziale canosina nel VI sec. d.C. La figura del vescovo è definita dagli studiosa tra le più rilevanti dell'età paleocristiana per via dei rapporti con San Benedetto ed i suoi viaggi in Oriente come ambasciatore del Papa durante il Concilio di Costantinopoli. Verranno descritte le mirabolanti avventure del Santo, i tentati avvelenamenti ed i prodigi da lui realizzati. Il raduno, per la passeggiata archeologica è presso ilallel'itinerario avrà inizio allePer info e prenotazioni si rimanda all'utenza telefonica: 3338856300 ed alla pagina Facebook della Fondazione Archeologica Canosina. A fine percorso sarà possibile degustare le tipicità eno-gastronomiche canosine presso i ristoranti aderenti all'iniziativa in atto.