Canosa: sono solo tre i soggetti positivi al covid

In un post su Facebook il sindaco di Canosa di Pugliaha scritto:Mentre, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 14 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 3405 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati8 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi,9 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.574.526 test. 233.106 sono i pazienti guariti.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.280 così suddivisi:94.936 nella Provincia di Bari;19.621 nella Provincia di Brindisi; 45.038 nella Provincia di Foggia; 26.793 nella Provincia di Lecce; 39.224 nella Provincia di Taranto; 803 attribuiti a residenti fuori regione; 366 provincia di residenza non nota.hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.è consentita La circolazione senza alcun limite di orario e motivazione. Consentiti gli spostamenti verso zone bianche o gialle. Sono consentiti gli spostamenti anche verso regioni in zona arancione o rossa se si è in possesso di "certificazione verde Covid-19" . Con laè possibile far visita a ospiti in strutture residenziali RSA o partecipare a feste conseguenti a cerimonie civili o religiose (matrimoni, battesimi, comunioni, etc.). Consentite le attività di ristorazione con consumo al tavolo. Al chiuso ogni tavolo può ospitare al massimo 6 persone. Se conviventi non c'è alcuna limitazione.