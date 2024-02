Canosa : Sandro Ruotolo interverrà in un convegno

. È questo il tema del convegno che avrà come protagonista il giornalista e componente nazionale della segreteria del PDin un doppio appuntamento: prima alleinterverrà ae successivamente alle ore 19:00 a Trinitapoli (Auditorium dell'Assunta). L'incontro di Trinitapoli sarà moderato da Alessandro Porcelluzzi, docente di Filosofia e Storia, presidente Proteo Fare Sapere Bat.L'incontro vedrà l'introduzione delle consigliere regionali(componente della commissione regionale studio legalità; delega alla cultura) e di(vicepresidente della commissione regionale studio e legalità). "Sandro Ruotolo con il suo vissuto incentrato sulla lotta per la legalità - commenta la consigliera- deve essere un esempio per tutti noi". Mentre, la consiglieradichiara: "Il tema della legalità deve essere un impegno quotidiano che tutti noi dobbiamo perseguire a tutti i livelli. Serve parlare di quella sana politica che esiste, importante per la crescita dei nostri territori. Solo in questo modo i cittadini possono ritornare ad avere speranza in quella politica fatta di persone e valori".