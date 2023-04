Canosa: Salvato un pullo di gufo

Unincapace di spiccare il volo, è stato recuperato in agro di Canosa di Puglia ed affidato ai volontari dell'Gli stessi grazie alle segnalazioni da parte di cittadini coscienziosi hanno recuperato l' esemplare di pullo di gufo comune. Il rapace notturno è stato accudito durante i giorni delle festività pasquali dai soci dell'ANPANA, in particolare dal socioIl gufo sarà trasferito con l'ausilio della Polizia Locale presso l', con la speranza che possa tornare presto a volare. «Gli interventi di questo tipo su animali selvatici sono purtroppo molto numerosi ogni anno – commenta il presidente della locale sezione Anpana–, non essendoci centri di recupero nelle immediate vicinanze siamo sempre in prima linea per intervenire anche su questi animali per affidarli in mani esperte». La primavera è la stagione che maggiormente favorisce ritrovamenti simili perché i pulli possono scegliere di abbandonare il nido volontariamente ancora prima di completare la crescita; ciò avviene perché molte specie di rapaci notturni hanno vari pulli per ogni covata e nidificano in cavità che non sempre sono sufficientemente ampie da poterli ospitare tutti fino alla crescita completa.