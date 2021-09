Canosa: parte la comunicazione per la raccolta rifiuti

Il 4 ottobre parte nellail nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani e da oggi parte anche la campagna di comunicazione per informare ed aiutare i cittadini chiamati a cambiare le proprie abitudini nel conferimento dei rifiuti. Il Comune di Canosa di Puglia infatti, in collaborazione con laha organizzato per oggi venerdi 17 settembre un evento orientato alla sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente e la promozione della raccolta differenziata. Dalle ore 17.30 in piazza Vittorio Veneto, ci saranno musica e giochi per bambini a tema ambientale per prendere confidenza, divertendosi, con le prossime modifiche del servizio e inoltre vi sarà un punto informativo che potrà sciogliere ogni dubbio sulla corretta separazione dei rifiuti.