Canosa: Open Day over 50 prenotati con J&J

Sono(dato aggiornato alle ore 17,00 dal report del Governo nazionale), pari al 91.8% di quelle consegnate dal Commissario nazionale che sono 2.646.505. Sono in corso dalle ore 14.00 le prenotazioni per le classi di età dal 1982 al 1986. Alle 17.00, dai primi report, sono già circa 20mila i prenotati delle classi di età in corso. Le prenotazioni continuano sul sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it , nelle farmacie abilitate col sistema FarmaCup e tramiteSono più di 1800 le vaccinazioni fatte solo nella mattinata di oggi allaoggi e domani ad Andria si sperimenta la vaccinazione dei soli prenotati dalle ore 17,00 alle 23,00. Alle ore 14,00 come da programma della Regione Puglia è stata attivata la prenotazione degli under 40: il primo prenotato è tranese e ha 35 anni. LaSarà somministratoino a esaurimento dosi secondo il seguente calendario: venerdìa Bisceglie dalle ore 11,00 alle 17,00; sabatoa Trani dalle ore 15,00 alle 19,00;a Bisceglie (dalle ore 9,00 alle 15,00),Margherita di Savoia (dalle 9 alle 13,30), Spinazzola (dalle ore 9,00 alle ore 13,00), Trani (dalle ore 8,00 alle ore 13,00).. In Puglia si partirà da subito conche saranno contattati direttamente tramite le famiglie. I fragili non in cura negli ospedali saranno programmati tramite i pediatri di libera scelta. Gli studenti 12-15 anni delle scuole medie inferiori saranno infine contattati tramite gli uffici scolastici regionali. Ne dà notizia l'assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco dopo l'arrivo della circolare della struttura commissariale che regola la materia.