Canosa: Lotta al racket ed all'usura

Nuova tappa del tour di legalità promosso dalla Prefettura di Barletta Andria Trani in programma. Tema dell'incontro, con inizio alle ore 10.00 presso il Teatro Comunale "Raffaele Lembo" sarà la lotta al racket ed all'usura, con il racconto di esperienze positive e strumenti di contrasto a due fenomeni di particolare rilevanza per il territorio. A discuterne, davanti ad un pubblico composto da studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Canosa di Puglia (nell'ambito del progettorealizzato dalla Prefettura d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale) il Prefetto di Barletta Andria Trani, il Sindaco di Canosa di Puglia Roberto Morra, il Fondatore dell'Associazione "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie"il Presidente della Federazione Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane (FAI)ed il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura f.fNel dibattito, che sarà condotto daprevista anche una testimonianza diretta di un imprenditore del territorio vittima di estorsione.Nel corso della giornata insempre asarà allestito ilAlle ore 12.00, infine, insarà inaugurato lo"Una giornata per educare alla cittadinanza attiva,– spiega il Sindaco di Canosa- riaffermare il valore della legalità e dimostrare che la criminalità è vulnerabile e non affatto invincibile. Domani inaugureremo lo sportello antiracket e antiusura che nasce per non lasciare soli gli imprenditori e i cittadini vittime di usura ed estorsione. Lo sportello, a cura della Federazione Antiracket Italiana (FAI), sarà ospitato nei locali comunali di Piazza Galluppi ristrutturati nell'ambito degli interventi previsti dal Gal Murgia Più, e tornati nella disponibilità del Comune di Canosa di Puglia per diventare un presidio di legalità al servizio di tutta la comunità. Un punto di orientamento e accompagnamento – conclude il- per vincere l'isolamento e trovare la forza e il coraggio per ribellarsi alle sopraffazioni."