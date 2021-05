Canosa: Le  radio libere degli anni ‘70

Un altro webinar di notevole interesse e di richiamo è stato organizzato e promosso dal'Associazione dei canosini di Roma, presieduta dache ha coinvolto e continua ancora a coinvolgere quante più persone possibili.è il tema dell'happening sui social nell'ambito del progettoche il sodalizio dei canosini a Roma sta portando avanti attraverso ricerche ed approfondimenti a vari livelli. Per l'occasione, interverranno alcuni dei protagonisti di quegli anni davanti al mixer ed ai microfoni delle radio a modulazione di frequenza:(giornalista de "La Gazzetta del Mezzogiorno");(Radio Canosa Stereo);(Radio Canosa Centro- Love FM);(Radio Elle 100);(Radio Mediterranea);(Radio Norba);(Prima Radio Asonac).Le radio libere. il fenomeno delle radio private che esplose in Italia nella seconda metà degli anni Settanta """Parole e personaggi in libertà rivoluzionano la comunicazione per mettere in onda evasione, servizio e controinformazione. Tra inizi, peripezie e chiusure, i cosiddetti 'cento fiori' impiantano un pluralismo di modelli e linguaggi dalla provincia ai poli di Milano e Roma, con un sistema misto, oltre la Rai. Radio commerciali, religiose o alternative.""" I protagonisti di quegli anni, che hanno aderito all'iniziativa di, racconteranno quanto vissuto in quel periodo culturalmente vivace e fiorente di programmi, ricostruendo pagine memorabili di un periodo di crescita ed espansione delle cosiddette radio private libere.l'inizio del ritornello della canzone di Eugenio Finardi, tra le più trasmesse che divenne un vero e proprio "inno" delle radio libere,L'appuntamento è fissato alledi, che andrà in diretta sucon il presidente dell'associazione dei Canosini di Roma,in veste dimentre,procederà al coordinamento tecnico del webinar sulle radio libere, compagne perfette per qualsiasi circostanza.