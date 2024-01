Canosa: Le opportunità dell'indirizzo Tecnico Economico dell'Einaudi

Nel mondo scolastico, il mese di gennaio è caratterizzato dagliche rappresentano occasioni di incontro, utili per avere maggiori informazioni sull'offerta formativa e gli indirizzi didattici, propedeutici alla scelta del nuovo percorso di studi da intraprendere per gli alunni delle classi III di scuola media. Ail 21 gennaio scorsoha inaugurato ildotato di attrezzature all'avanguardia che arricchisce ulteriormente l'ampia offerta formativa dell'Istituto. Durante l'di domenica scorsa, all'interno del laboratorio "green, sostenibile e innovativo", la professoressareferente orientamento dellha tra l'altro dichiarato che tutta la comunità scolastica ha accolto con grande entusiasmo la realizzazione di questo importante progetto, in quanto non sarà semplicemente "il bar della scuola" ma un vero e proprio laboratorio di studio ed applicazione pratica per tutti gli indirizzi dell'l'. Per quanto riguarda l'indirizzohanno illustrato le attività che impegneranno gli studenti del corso economico.Nello specifico, la professoressa, ha riferito che lo studio dell'economia aziendale analizza l'impresa per tutti i 5 anni del percorso di studio da un punto di vista contabile, giuridico, fiscale, amministrativo nelle diverse fasi della vita della stessa fin dalla sua costituzione: "Si fa uno studio teorico con applicazioni pratiche e simulazioni di casi aziendali, svolte frequentemente nei tre laboratori di informatica di cui la scuola è dotata. Grazie al laboratorio polifunzionale si avrà in casa, un vera azienda da gestire e gli studenti si occuperanno di tutte le sue funzioni sia primarie che di supporto: dagli approvvigionamenti, alla logistica, al marketing, alle vendite, redigendo le scritture contabili e il suo bilancio."Mentre, la professoressaha aggiunto che gli studenti formuleranno delle "strategie di marketing per la promozione di alcuni prodotti venduti, analizzando le esigenze dei consumatori con analisi di mercato, report e statistiche. Inoltre gli studenti dell'indirizzo Sistemi Informativi Aziendali svilupperanno l'APP di gestione degli acquisti scaricabile da docenti e studenti." La professoressaha evidenziato l'importanza e la funzionalità del laboratorio, dotato di un potenziale enorme di applicazione e studio pratico. La comunità scolastica è grata alla dirigente dell'Einaudied al Direttore dei Servizi Generaliper "aver creduto nel progetto e averlo realizzato, ai quali va un sentito ringraziamento per l'impegno profuso e i risultati raggiunti" in termini di visibilità e comunicazione.Riproduzione@riservata