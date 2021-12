Canosa: All'Einaudi è tempo di "Open Day"

L'Istituto Istruzione Secondaria Superiorepresenterà la sua offerta formativa attraversoche si terràdisi caratterizza per l'innovazione didattica e tecnologica, la mobilità europea e l'attenzione al benessere degli studenti.Intanto, sono aperte le iscrizioni ai laboratori di Chimica, Informatica, Sportivo, Enogastronomico e Agricoltura. Per l'di domenica, la scuola sarà aperta ed a completa disposizione di genitori ed alunni interessati con le visite: alla sede dellin via Luigi Settembrini n.160, per informazioni è attiva l'utenza telefonica; alla sede dell'in viale 1° Maggio n.49, per le informazioni è attiva l'utenza telefonica. Per le visite saranno osservate le norme sanitarie anti covid-19 vigenti.