Canosa: Lavori di rifacimento del manto stradale in alcune vie cittadine

a, hanno preso il via e continueranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento del manto stradale. Nelle vie interessate i lavori porteranno al rinnovo e al potenziamento tecnologico delle linee elettriche cittadine. Sono nove i milioni derivanti dal PNRR di cui sta beneficiando il Comune di Canosa di Puglia grazie ad un progetto pilota di E- Distribuzione che vedrà la ricostruzione di 35 km di linee elettriche interrate di media tensione dando beneficio ad oltre 16 mila utenti. Gli interventi riguarderanno via Corsica, via Balilla (da via Corsica e via Saffi), via Europa, via Redipuglia, Corso Garibaldi (da via Sen. Rosa a via Dante Alighieri), Corso Traiano, via Anfiteatro e proseguiranno come da cronoprogramma fino all'estate 2026. Ad essere interessate dai lavori, invece, lo scorso dicembre, sono state via Kennedy, via Saffi, via Malcangio, via Largo Carabiniere di Gennaro e via Del Vento. Attraverso questi interventi quindi, a distanza di anni dall'ultima volta, verranno sia ammodernate le linee elettriche della città evitando black-out come quelli che hanno spesso contraddistinto i periodi estivi, sia riasfaltate completamente le strade interessate dai cantieri, riducendo così i disagi alla circolazione. Il finanziamento, a cui hanno avuto accesso i Comuni di Canosa e Galatone in tutta la Puglia, permetterà alla comunità nei prossimi decenni di essere resiliente stando al passo coi tempi.