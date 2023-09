Canosa: la Polizia intercetta una autovettura C3, rubata

Nella scorsa notte intorno alle due laa Canosa di Puglia durante un posto di controllo in via Cerignola ha intercettato una autovettura C3, rubata poche ore prima in provincia di Foggia. Alla vista degli operatori di polizia gli autori del furto hanno invertito la marcia e si sono diretti verso il centro cittadino. La volante del Commissariato ha iniziato un inseguimento che si è concluso in una zona di campagna alle porte della città dove i malviventi hanno abbandonato il mezzo per sottrarsi all'arresto e darsi alla fuga nei fondi agricoli. L'auto è stata recuperata dagli operatori del Commissariato di P.S. che con l'ausilio della Polizia Scientifica della Questura di Andria effettuerà i rilievi biologici per risalire all'identità degli autori del furto. L'auto al termine delle operazioni di polizia verrà restituita al legittimo proprietario.