Canosa: La nuova Isola Ecologica Mobile

Al fine di limitare e scoraggiare l'abbandono dei rifiuti fuori e dentro iled in virtù di un'attenta analisi del fenomeno prestata in questi mesi,e nello specifico l'Assessorato all'Ambiente nella persona delcomunicano due importanti novità a partire da lunedì 24 ottobre. Infatti, lamplia le possibilità a disposizione della cittadinanza, andando ad integrare sia il Centro di Raccolta già presente in via San Paolo, sia quello nella Borgata di Loconia mettendo i cittadini nelle condizioni di poter conferire rifiuti qualora impossibilitati nel raggiungere i due centri di raccolta. Due gli obiettivi: il primo quello di avere a disposizione un nuovo punto di distribuzione di contenitori e sacchetti utili alla raccolta differenziata che vada a potenziare l'unico distributore presente in tutta la città quale quello in Piazza Galluppi, il secondo la possibilità di poter conferire rifiuti come inerti da piccole riparazioni domestiche, sfalci di potatura, piccoli R.A.E.E come radio, telefonini, accessori informatici ecc, neon e lampade, toner, abbigliamento, piccoli ingombranti, farmaci scaduti, pneumatici usati ed olio vegetale esausto. Sarà possibile ritirare mastelli e buste presentandosi semplicemente minuti di Tessera Sanitaria. E' questo solo il primo passo di un complesso di iniziative che troveranno piena e completa attuazione nonché comunicazione alla cittadinanza con la conferenza stampa che si terrà sempre lunedì in Piazza Vittorio Veneto a partire dalle ore 10:30.Il conferimento avverrà nelle seguenti zone ed orari:Largo Via G. Falcone, stadio San Sabino): ogni lunedì dalle ore 08:30 alle ore 13:00(piazza Solferino): ogni mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 13:00(piazzale ex Comando Polizia Locale): ogni venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30.Importante novità: da lunedì al via l'. Sarà possibile conferire rifiuti e ritirare buste e mastelli per la raccolta differenziata