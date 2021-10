Canosa: La bontà dei prodotti a km 0

Le olive fritte e le confetture di mele cotogne sono state tra le prelibatezze gustate dai partecipanti all'evento che ha visto protagonisti gli studenti delldinel corso della mattinata odierna. Impeccabile l'organizzazione degli stand installati ined il connubio instauratosi tra lapresieduta darappresentato dallaimpegnata insieme al suo staff di docenti e collaboratori tecnici ed amministrativi a promuovere la giornata a temaTra gli obiettivi anche la valorizzazione deiraccolti direttamente nell'agro di Canosa e trasformati in loco, presso i laboratori scolastici dell'Istituto I.S.S."L.Einaudi". Isono essenzialmente: frutta, verdura legumi, latte, uova, vino, carne, cereali, e gli altri prodotti agroalimentari. E' stata evidenziataconosciuti anche con il termine tecnicoche sono sempre locali e freschi di stagione, garantendo l'assenza quelli coltivati in paesi esteri. spesso privi di controlli di qualità., proposte dagli studenti, tra le altre ricette, sono un antipasto tipico dell'autunno pugliese in cucina. Sono state preparate in poco tempo e gradite dai visitatori degli stand che ne hanno apprezzato la bontà e il sapore, dal vago retrogusto amarognolo. Non da meno, la squisitezza delle, frutto particolare e delizioso di questa stagione. La confettura di mele cotogne "può essere utilizzata per farcire i dolci o per accompagnare i secondi piatti di carne" che servita ad hoc regala quel tocco di originalità a tavola.