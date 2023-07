Canosa in emergenza per le interruzioni dell’energia elettrica

La popolazione diè all'esasperazione, per le interruzioni frequenti dell'energia elettrica in queste giornate estive. Nel pomeriggio odierno, è toccato agli abitanti deldalle parti diche sono rimasti senza fornitura di energia elettrica nelle ore più critiche, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 circa. Ieri mattina, i residenti inhanno segnalato la mancanza di corrente nelle case. Disagi diffusi per abitazioni e attività commerciali che si sono ritrovate di colpo senza corrente con problemi soprattutto per gli elettrodomestici e gli ascensori, c'è il panico di rimanere bloccati all'interno e di rimanere isolati per ore come è già successo in queste giornate. Ala causa deii residenti non hanno avuto risposte di cosa è realmente accaduto alle linee che servono le utenze cittadine., di unper molte ore in più giorni. Il ripristino va a rilento e le continue sospensioni di fornitura di energia elettrica. Urge individuare le responsabilità di chi avrebbe dovuto garantirealla luce di quanto accaduto negli anni scorsi sempre d'estate, se sono state effettuate leed eventuale ammodernamento della stessa.