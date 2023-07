Canosa in blackout elettrico è una VERGOGNA!

I blackout che stanno mettendo a dura prova la comunità canosina in queste giornate, ieri e oggi, con, sono unaEnormi disagi per la popolazione composta da molti anziani, tra i quali anche ammalati che non possono utilizzare attrezzature mediche, e poi per gli uffici, i negozi costretti a tirare giù le saracinesche e a chiudere. E' unaScarni comunicati "stanno lavorando", "a breve sarà ripristinata l'erogazione della corrente elettrica" , riferendo anche che "il forte caldo persistente e gli alti tassi di umidità hanno provocato guasti alla rete elettrica". Ma in questi casi chi deve intervenire?Con la tecnologia avanzata queste interruzioni di energia elettrica, per molte ore consecutive, non si possono subìre. E' unaE' il terzo anno consecutivo che queste situazioni critiche si ripetono ma in queste giornate la. Persone bloccate negli ascensori, malati in condizioni disperate, e poi in second'ordine elettrodomestici da portare in discarica, attività lavorative bloccate o costrette alla sospensione con enormi danni economici. E' unaÈ urgente che si provveda quanto prima ad intervenire per conoscere lo stato dei lavori, verificare le manutenzioni ordinarie e straordinarie alla rete elettrica di Canosa di Puglia, se sono state fatte negli anni e nell'ultimo periodo, e come stanno procedendo eventuali ammodernamenti sulle linee in media tensione interrate che servono il territorio. E' unaChi chiederà scusa alla comunità canosina duramente colpita in queste giornate che per giuntaper molte ore. E' una