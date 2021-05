Canosa: Fornitura libri di testo delle scuole secondarie di 1° e 2° grado

In corso la presentazione delle istanze on line

L'Amministrazione Comunale di Canosa rende noto che la Regione Puglia ha pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 62 del 6 maggio 2021, l'Avviso Pubblico regionale per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'a. s. 2021/2022.La presentazione delle istanze dovrà essere effettuata esclusivamente ON-LINE attraverso il sistema informatico accessibile al seguente link https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2021-2022 / dalle ore 12,00 dele fino alle ore 14,00 del 20 Luglio 2021.Per ogni ulteriore dettaglio relativo all'accesso al beneficio ed alla procedura da seguire per l'accesso al sistema, si comunica che l'Avviso adottato dalla Regione Puglia è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia ed è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia Ulteriori informazioni inerenti l'Avviso Regionale per assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, sul portale: https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/libri-di-testo-2021-2022/ , sarà attivo un canaleSarà possibile ricevere assistenza da un Help Desk Tecnico, attraverso i seguenti canali:L'assistenza ed il supporto tecnico è assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00,:00 per tutta la durata di attivazione della procedura di compilazione e invio delle istanze.