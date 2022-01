Canosa: Fa discutere il mercato dell'Epifania anticipato

E' bufera adopoUn danno lamentato dai concessionari di posteggi,in barba alle vigenti disposizioni di legge e contrariamente al loro parere ed a quello espresso dalleche avevano chiesto il regolare svolgimento in giornata festiva, come per tutti gli altri esercizi. Non si fa attendere la reazione dellache dichiara: "incomprensibile che i cosiddetti "che danneggia quegli operatori economici che le Confsociate vorrebbero, a parole, difendere. Un atteggiamento assolutamente incomprensibile che ha causato queste drammatiche conseguenze, Abbiamo intenzione di chiedere al Comando della Polizia Locale copia del ruolino di mercato per verificare il numero dei concessionari di posteggio presenti mercoledì 5 gennaio 2022 nel mercato di Canosa anticipato, in modo da assumere le conseguenti decisioni a tutela e salvaguardia degli ambulanti che non sono strumento di contrattazione politica"