Canosa: Anticipo del mercato “Disattesa la legge"

La richiesta di regolare svolgimento del mercato nella giornata di giovedì 6 gennaio 2022 (Epifania) era stata inviata dasin dal giorno 23 dicembre 2021, come risulta agli atti del comune di Canosa. Mentre si era in attesa della conferma di svolgimento del mercato nella giornata festiva dell'Epifania giungeMolto contrariato ilche ha dichiarato: "trovo questo provvedimento non solo illegittimo, e lo abbiamo scritto direttamente al Sindaco ed agli Uffici comunali, ma anche vessatorio e penalizzante per i concessionari di posteggio che il mercoledì frequentano abitualmente altri mercati quindi perderanno una giornata di mercato molto importante.Non so cosa abbiano fatto i "colleghi" della altre Associazioni e se siano consenzienti con tale decisione illegittima, sta di fatto che i mercati si svolgeranno regolarmente nella giornata festiva del 6 gennaio in Puglia e questo capriccio del Sindaco di Canosa Roberto Morra, che addirittura si appella ad un articolo del Regolamento comunale soppresso nella legge regionale sovraordinata, proprio non ce l'aspettavamo e ci fa molto male. Eppure proprio a Canosa erano stati precedentemente consentiti mercati straordinari aggiuntivi in giornate festive. Davvero incredibile" – ha concluso