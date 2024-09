Canosa: Disponibili le comunicazioni individuali per gli aventi diritto alla carta “Dedicata a te”

E' stato reso noto alla cittadinanza diche, dal 9 settembre 2024, potranno essere ritirate negli uffici del settore Politiche sociali le comunicazioni individuali degli aventi diritto allaper l'acquisto di beni e alimenti di prima necessità. Il Comune di Canosa, dopo aver effettuato le verifiche anagrafiche richieste dall'INPS e ricevuto l'elenco definitivo, ha predisposto le comunicazioni che contengono il nominativo dei beneficiari con il codice della carta assegnata, le modalità per il ritiro presso gli sportelli di Poste Italiane e quelle di utilizzo della stessa. Al fine di garantire una tempestiva definizione delle procedure, le lettere individuali saranno direttamente consegnate presso lo sportello Servizi Sociali di via Bovio n.3, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00.I cittadini già in possesso della carta in quanto beneficiari della precedente edizione e aventi diritto alla misura anche per il 2024, dovranno utilizzare la stessa carta (e stesso codice), sulla quale è direttamente accreditato l'importo previsto. Si precisa che il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, mentre l'intero contributo potrà essere utilizzato non oltre il 28 febbraio 2025. Si precisa, altresì, chePertanto, il Comune non è in possesso dei dati relativi alle motivazioni di esclusione dal beneficio. L'iniziativa è stata istituita dal Governo che, con la Legge di bilancio 2023, ha predisposto un fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, da parte di persone in possesso di un ISEE non superiore a 15.000 euro e che l'ammontare del sussidio economico è pari ad euro 500,00.Per riscontrare la propria presenza tra i soggetti aventi diritto, è possibile consultare l'apposito elenco, pubblicato sul sito istituzionale https://www.comune.canosa.bt.it/in-evidenza/carta-dedicata-te-2024-la-graduatoria-definitiva-dei-1500-beneficiari-del-comune-di , assieme alle altre informazioni utili che, nel rispetto della privacy, riporta i numeri di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall'interessato al fine di ottenere la certificazione ISEE.